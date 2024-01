Válečná stezka: Ukrajinci si připsali vojenský úspěch, Rusko spustilo zimní raketové tažení proti městům

Válečná stezka je úterní formou newsletteru Pointa N. Má nadčasovou podobu a zasazujeme v ní do kontextu hlavní události, které válečné dění v současnosti ovlivňují. Na týdenní bázi se doplňuje s denním přehledem nesoucím název Vývoj bojů.

Věnujeme se i neotřelým úhlům pohledu, možným dalším scénářům vývoje či technice v centru pozornosti. Každý týden přinášíme tip na sbírku či projekt, jímž lze napadené Ukrajině pomoci.

Jak Ukrajinci „nadělovali“: Ukrajinským silám se v době vánočních svátků podařilo zasáhnout a zničit ruskou výsadkovou loď Novočerkassk v přístavu v okupované Feodosii na Krymu a také nejméně tři moderní ruské bojové letouny Su-34 (Ukrajinci sami mluví o čtyřech Su-34 a jednom Su-30).



Útoky na letouny jsou patrně dílem kvalitativní změny na jihoukrajinském bojišti – objevily se spekulace, že by mohlo jít o dodávky letounů F-16, pravděpodobnější ale je moderní systém pozemní protivzdušné obrany. Rusové každopádně podle Ukrajinců omezili útoky pomocí klouzavých pum, které tyto stroje nesly.

Novočerkassk byl zase naložený válečným materiálem, který po zásahu lodi ukrajinskými střelami vybuchl a poslal loď ke dnu. Sestřelům i zničení lodi, včetně jejich významu, se věnujeme samostatně zde.

Zelenskyj na frontě: Z frontových linií nejsou hlášeny žádné významné posuny pozic. Ukrajinské předmostí u Krynek na Dněpru dál drží, bojuje se nadále u Kupjansku. Rusové mají obecně iniciativu, někde útočí více, někde méně.

Těžiště bojů je u Avdijivky, ukrajinského opevněného města poblíž okupovaného Doněcku. Oblast bojů navštívil prezident Volodymyr Zelenskyj. Dál platí, že Rusové v oblasti mírně postupují za cenu velkých ztrát.

Ukraine update for the last 3 weeks:

Russia has continued its heavy attacks on the flanks of Avdiivka, successfully advancing near Pervomaiske.

Last week, President Zelenskyy visited the city, recording a video in the open, less than 2km from the nearest Russian positions.… pic.twitter.com/4RLS6u5pRC

— War Mapper (@War_Mapper) January 2, 2024