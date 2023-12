Od Petra Velikého k Putinovi: Jsou Rusové tolerantnější k násilí a lidské bolesti?

Prosinec byl v ruské a sovětské historii často měsícem dramatických změn. Někdy hodně krvavých. V posledním měsíci kalendářního roku v roce 1922 vzniklo impérium, které zasáhlo do životů stovek miliónů lidí. O skoro 70 let později, zase v prosinci, se tento moloch rozpadl. Letos v prosinci dal ruský vládce Vladimir Putin najevo, že impériu zdaleka není konec. Naopak, obrozuje se. I kdyby to mělo stát tisíce lidských životů. Jak se zrodilo v ruské společnosti přesvědčení, že násilí je přípustné, když je použito k dosažení „bohulibých“ cílů? A je krutost součástí ruské mentality? Spolu s Michaelem Romancovem a Petrou Procházkovou hledáme v podcastu Romancov a spol. cestu k pochopení ruské duše.