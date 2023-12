Nová strana pro zklamané vládní voliče? Vhodné podmínky jsou, ty ale nemusí stačit. Ani Kalouskovi

Není neobvyklé, že v polovině volebního období se vládám v Česku i kdekoli jinde propadne popularita. První polovinu svého mandátu totiž zpravidla každý kabinet řeší méně populární věci, ve zbývajícím čase se snaží zase více oslovovat vlastní voliče.

Jinak tomu není ani teď. Fialův kabinet prochází dva roky od svého jmenování velkou krizí důvěry, na extrémně nízká čísla se propadla i spokojenost s politikou a naštvání neskrývá ani spousta příznivců stran současné koalice.

V této situaci se stále více mluví o tom, zda v Česku nevznikne nová politická strana, která by se mohla zaměřit na nespokojené vládní voliče a také na ty, kteří se již od koalice odvrátili. Data z různých šetření skutečně ukazují, že velké množství hlasů nyní obrazně řečeno leží na ulici.

Podle politologa Lubomíra Kopečka je ke vzniku nové partaje vhodné prostředí. To samo ale podle něj nestačí.

„Musí být nejen poptávka, ale i nějaká atraktivní nabídka. Dovedu si to představit, pokud by se našel nějaký schopný, ambiciózní, středopravý politik, který by dokázal nabídnout něco, co působí zajímavě jako alternativa ke stávající vládě a současně alternativa k Andreji Babišovi. K takové straně by mohli voliči přejít,“ popsal Kopeček.

Kalousek o ambicích mluvit nechce

Ve veřejném prostoru a v médiích bývá v této souvislosti skloňováno jméno exministra financí a bývalého šéfa lidovců a TOP 09 Miroslava Kalouska. Ten patří mezi výrazné kritiky různých kroků koalice, byť neopomíná zmínit ve svých výpadech, že