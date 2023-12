Ukrajina, Moldavsko a Gruzie do EU? Experti vysvětlují, jak rychle je to reálné

Evropská unie se minulý týden dohodla na zahájení přístupových rozhovorů s Ukrajinou a Moldavskem. Gruzie se stala kandidátem na členství, západní Balkán ale musí ještě počkat. Země se vydávají na mnohaletou cestu za integrací (Čechům to trvalo osm let), na které leží mnoho překážek – už jen proto, že jejich části jsou okupované Ruskou federací. Co tyto země, ale i nás a celou sedmadvacítku v příštích letech čeká, jak moc je toto rozhodnutí vymezením proti Moskvě, kdy budou potenciální noví členové připraveni i jak EU naloží s okupovanými územími, Deníku N vysvětlili experti Jana Juzová z think tanku Europeum a vedoucí zahraniční redakce ČRo Filip Nerad.