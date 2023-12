Anketa a playlist Deníku N: Co letos poslouchali čeští zpěváci, zpěvačky a hudebníci?

„Svou oblíbenou písničku moc neposlouchám, protože u ní vždycky brečím.“

„Ty nejlepší objevy mají na svědomí konkrétní lidé, a nikoliv algoritmy.“

„Hudební škatulky neexistují. Toto je prostě šílený mix pro šílenou dobu.“

O obsahy svých playlistů se podělili mimo jiné hudebníci z kapel Island Mint, Kalle, Eddie Stoilow, Role, Chinaski, Pilot, prazdniny, Povodí Ohře, rapperka Hellwana, zpěvačka Anna Vaverková, Annabelle, Dmitrievna nebo zpěváci Thom Artway a Toyota Vangelis.

Thom Artway, zpěvák a písničkář

Už dlouho mě nechytlo nic tak jako kapela Deportees. Znáte to, Spotify vám neustále našeptává, co by se vám asi tak mělo líbit. Z nějakého důvodu se mi ale poslední dobou stává, že mě z doporučeného výběru nic moc nezaujme. Ale nedávno se Spotify trefilo do černého. Objevil jsem švédskou kapelu Deportees a jejich duet se Sarah Klang s názvem Lost You For A While. Ten song mě odrovnal tak, že jsem se totálně rozbulel. Všechno, co tam je, mnou rezonuje dost hluboko. Třeba se také trefím u někoho dalšího do černého!

Annabelle, zpěvačka

Mým letošním objevem roku je rozhodně rapper Teezo Touchdown, který si mě získal svým trackem Familiarity, a britská zpěvačka Dodie, která se mi dokonce hodně objevovala v mém Spotify Wrapped, a to hlavně díky jejímu EP Hot Mess z loňského roku. Novou hudbu většinou nacházím na Spotify, ale zrovna tyto dva umělce mi vždycky někdo doporučil, takže word of mouth ještě v této době funguje!

Vybrat jeden nejoblíbenější song je pro mě docela náročné. Podle Spotify to bylo BESO od Rosalíi a Rauw Alejandra, ale hodně jsem také poslouchala Prescription od Remi Wolf, un x100to od Grupo Frontera, Think Fast od Dominica Fikea, bad idea od Olivie Rodrigo nebo Rush od Troye Sivana, což za mě rozhodně byl song letošního léta!