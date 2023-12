Filmový rok 2023: Ospalost pod vrcholem Barbenheimera

Ještě v době hollywoodské stávky, která po půlroce slavně skončila až letos v listopadu, dostali Barbie a Oppenheimer po celém světě do kin obří množství diváků: Barbie celosvětově utržila 1,4 miliardy dolarů, Oppenheimer 951 milionů (mezi oba rekordmany se vklínil v žebříčku celosvětově nejvýdělečnějších filmů roku ještě videoherní Super Mario Bros. ve filmu se ziskem 1,3 miliardy dolarů).

Jsou to filmy co do svého žánru i uměleckých ambicí tak různorodé, že z jejich letošní dominance světovému trhu jen těžko lze něco usuzovat. Snad jen to, že pozitivní zprávu o tom, kolik diváků letos přitáhly do kin, zastiňuje fakt, kolik jiných filmů zůstalo v jejich stínu.

A nemluvíme zrovna o pokračováních ověřených hitů, jako jsou třetí Strážci galaxie, Rychle a zběsile 10 či nový Spider-Man, kteří zůstali za vítěznou trojicí v těsném závěsu.

Ve stínu těchto kolosů byly také