Výročí zvolení de Gaulla: Proč nás Francie nezajímá, i když by měla?

Před 65 lety si Francouzi zvolili do svého čela Charlese de Gaulla – dodnes velmi oblíbeného a často vzpomínaného hrdinu druhé světové války. Francii vedl více než deset let. A změnil podstatně nejen svoji zemi, nýbrž i Evropu a část světa. Jak? Čerpáme z gaullismu dodnes? A proč nás z Čech, Moravy a Slezska tato supervelmoc vlastně moc nezajímá? Proč by měla (i mnohem víc) vysvětlují politický geograf Michael Romancov a redaktorka Deníku N Anita Haas Mejzrová v další epizodě podcastu Romancov & spol.