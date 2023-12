Nicki Minaj znovu královnou. Nejvýdělečnější rapperka současnosti na nové desce dospěla v ženu z masa a kostí

Po vydání opulentní a vesměs zábavné prvotiny Pink Friday se v roce 2010 Minaj dostala do popředí nejen ženské, ale celosvětové scény hiphopu. Vydobyla si tehdy místo na výsluní tvrdou, zároveň však žánrově inovativní energií, při které místo ženy z masa a kostí připomínala nezastavitelnou rapovou mašinu.

Z Pink Friday i všech následujících projektů se staly hity, udělaly z Minaj vůdčí ženu rapu, královnu, kterou se symbolicky korunovala na poslední desce Queen. Královny v hudbě ale potřebují evoluci, aby se na trůnu dokázaly udržet. A tak není divu, že novinka Pink Friday 2 představuje zpěvačku a rapperku v její doposud nejupřímnější podobě.

Tak jde čas s Nicki Minaj

Dnes jednačtyřicetiletá zpěvačka pocházející z karibského Trinidadu neměla jednoduché dětství. Do pěti let vyrůstala převážně s babičkou na ostrově, aby se následně s rodiči přestěhovala do New Yorku.

V malém příbytku hledala mladá Onika Tanya Maraj možnosti úniku z majetkové chudoby, šikany ve škole a dalších nepříznivých životních situací, kterým jako dcera latinskoamerické přistěhovalecké rodiny nižší třídy ve čtvrti Queens musela čelit.

Jedním takovým únikem se jí stala mýdlová opera Tak jde čas. Minaj uvedla pro