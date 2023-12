Zápas Milana Kundery s marností

Kolem díla Milana Kundery je takové množství předsudečných adorací, nepůvodností i věrolomného zatracování nebo balancování na hraně mezi oběma krajnostmi, že jsem se pokusil z této změti vyvlíknout tím, že jsem si usmyslel v tomto textu hledat pouze důvody proč a co Kundera vyřadil ze souborného vydání v edici Pléiade vydané v pařížském nakladatelství Gallimard v roce 2011. Činím tak z přesvědčení, že se tím snad nejblíže přiblížím tomu, o co autorovi skutečně šlo.

Edice Pléiade je považována za nejprestižnější francouzské literární ocenění, někdy se jí přezdívá francouzská Nobelova cena. Kromě antologií a anonymů se v ní od roku 1931 objevilo jen 250 autorů z celého světa a Milan Kundera je čtrnáctým, jehož dílo v ní bylo vydáno za jeho života.

Díla, která neprovokovala svobodné myšlení

Kundera se nejprve, a to již dávno, zřekl celého svého básnického díla: sbírek Člověk zahrada širá (1953), Poslední máj (1955) a Monology (1957), tedy všeho, co napsal mezi svým 24. až 28. rokem. Dále v souborném vydání chybí divadelní hra Majitelé klíčů (1962), Ptákovina (1966) a dvě eseje: jeho referát ze IV. sjezdu spisovatelů (1967) s názvem Nesamozřejmost národa a esej Unesený Západ (1983), která vyšla nejprve ve francouzském časopise Le Débat a potom ve všech prestižních novinách ve staré Evropě a Spojených státech. A ze souborného vydání Směšných lásek vyřadil první původní povídku Já, truchlivý bůh (1959), o které si původně myslel, že se v ní jako prozaik našel, a napsal ji v pauze při práci na hře Majitelé klíčů. Později ještě ze souborného vydání vyřadil další dvě povídky: Sestřičko mých sestřiček a Zvěstovatel. A není tam ani esej Umění románu z konce padesátých let.

Proč od sebe odstřihl lyriku, na to Kundera odpověděl