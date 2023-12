Vzestup a pád Rudyho Giulianiho. Kdysi nejoblíbenější politik Ameriky je na pokraji finančního i společenského bankrotu

Při pohledu na nervózního muže nesrozumitelně vysvětlujícího cosi o vymyšlených volebních podvodech se už dnes jen těžko uvěří, že to byl kdysi nejoblíbenější politik v Americe.

Stál před zahradnickou firmou a erotickým obchodem, po straně tváře mu stékal černý pramínek barvy na vlasy a zmateně vysvětloval konstrukce o údajných volebních podvodech. Novinářům, které coby zástupce prezidenta Spojených států Donalda Trumpa místo do luxusního hotelu Four Seasons omylem svolal na oficiální tiskovou konferenci na parkoviště zahradnické firmy Four Seasons Landscaping, tam tvrdil, že vede prezidentovu elitní právní jednotku a má důkazy, které prokážou, že poražený Trump ve volbách vyhrál.