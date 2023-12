Za drahé potraviny mohou i holdingy typu Agrofert. Antimonopolní úřad se na ně nedívá, říká agrární ekonom

V rozhovoru se mimo jiné dočtete:

Jak rozumět tomu, že řetězce napřed slíbily zlevnění dané snížením daně, ale teď mluví o zdražování?

Nakolik je oprávněné zvýšení cen zdůvodňovat situací v energetice?

Jaká jsou specifika českého trhu s potravinami?

Proč k nižším cenám nepřispívá hustá česká síť obchodů?

Před jakým dilematem politici stojí, když se řeší potraviny?

V rámci vládního balíčku se od ledna sníží DPH u potravin o tři procentní body. Obchodníci už na jaře slíbili, že snížení daně zohlední a zlevní. Teď ale říkají, že vlivem zvýšení cen svých dodavatelů musí také zdražit. Berete argumenty řetězců za pádné?

Jako ekonom je považuji za přirozené. Takhle se prostě obchodníci chovají. Tomu, co nyní předvedli, se říká využití faktoru očekávání. Je to taková dělostřelecká příprava na budoucnost.

Jestliže ale takhle řetězce mluví jedním hlasem, je to podle mě na hraně zákona. Naznačuje to, jako by tu byla nějaká větší, či dokonce kartelová dohoda o tom, že všechny řetězce budou zdražovat.

Takže by takovým vyjádřením z úst šéfa Svazu obchodu Tomáše Prouzy mohly řetězce porušovat antimonopolní pravidla?

Nejsem právník, ale myslím si, že je to na hraně zákona. Pokud by takhle mluvil jeden obchodní řetězec, ještě to nemusí nic znamenat. Když to ale řekne celá skupina, už to zřejmě má náznak kartelové dohody.

Fakt je, že řetězce slíbily, že se bude zlevňovat, protože se bude snižovat DPH. I teď říkají, že ceny díky nižší dani sníží. Pak ale dodávají, že je sníží z vyššího základu, který je navýšený o dražší energie a ostatní vstupy, takže výsledná cena bude vyšší. Obchodníci se z toho snadno vyviní. Myslím si, že by politici neměli nabíhat tak snadno na dohody, které prakticky nelze právně vymáhat.

S cenami je to složitější. Základní ceny se tvoří úplně mimo Českou republiku. Vznikají na globálním nebo regionálním trhu Evropské unie. V každém státě EU se pak ale do cen prosazují jejich specifické makroekonomické, sociální a strukturální podmínky.

U nás se hodně diskutuje o tom, proč jsou tu ceny vyšší než třeba v Polsku nebo Německu. Roli hrají zdejší specifické faktory, které ženou ceny spíše výše, než by tomu muselo být. Hlavní je ale fakt, že