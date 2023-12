Pointa N: Dva roky u moci oslavil Fiala v televizi s Babišem. Jak si vedli?

Dnešní dění pro vás vybrali a okomentovali Jan Tvrdoň a Jan Úšela.

Nutella versus Agrofert

Přímých diskuzních duelů mezi premiérem Petrem Fialou a šéfem hnutí ANO Andrejem Babišem si voliči v tomto volebním období mnoho neužili. Čas od času se sice oba střetnou v Poslanecké sněmovně, aranžmá tamních diskuzí ale sklouzává k sérii dlouhých monologů, kde nějaká rozumná míra interakce často není ani možná.

V neděli se oba po čase střetli před televizními kamerami ve zhruba osmdesátiminutovém duelu na TV Nova a i díky tomu, že to byla poměrně výjimečná událost, šlo o velmi očekávané setkání. Oba politikové se do sebe hned od začátku pustili, jako by Česko čekaly sněmovní volby nejpozději za dva týdny, a ne za necelé dva roky.

Vynecháme-li přání lidem k Vánocům a do Nového roku, shodli se pouze v jedné jediné věci, k níž se ještě dostaneme. Míra jejich neshody – eufemisticky řečeno – tak byla v podstatě absolutní. Ostatně českou politikou vede stále hluboký příkop mezi stranami vládní koalice a opozice, což debata dobře ilustrovala.

V tom tedy diskuze nepřekvapila, některé momenty ale z pohledu politické taktiky zajímavé byly. Nejprve z pohledu Babiše.

Ten