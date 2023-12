Dáváte si novoroční předsevzetí? Čeká nás rok 2024, rok se čtyřkou na konci, a zapomeňte na pátek třináctého – to čtyřka je vážně nešťastné číslo. Zní totiž skoro stejně jako smrt. Abychom neblahé vyhlídky do nového roku rozehnali, novoroční speciál Deníku N vypráví pět klasických příběhů o tom, že smůla se často v dobré obrátí. Tetrafobie, hluboký pověrčivý strach z čísla čtyři, má původ ve východní Asii. Proto odtud pocházejí i naše vyprávění.

Novoroční speciál Deníku N: Do roku 2024 jen to dobré a žádný strach z prokleté čtyřky!

Kdo jste v té části světa byli na cestách, pravděpodobně jste se s tetrafobií (třeba i mimoděk) setkali. A kdo jste tam žili nebo stále žijete, dobře víte, o čem je řeč.

Že čtyřce se někteří vaši sousedé a známí vyhýbají jako čert kříži. Že se snaží, seč jim síly (a peníze) stačí, aby si obstarali telefonní číslo, které neobsahuje čtyřku. A nedokážou si ani ve snu představit, že by si na silnice troufli v autě s espézetkou, z níž zlověstně vykukuje číslice 4. Že když jim za řeči to slovo přijde na jazyk, mohou znervóznět, zejména když jsou zrovna svátky nebo je nedejbože někdo z jejich blízkých nemocný. Nebo že když na ně někde vyjde sedačka číslo 4, hledají, s kým by si ji prohodili. Čtvrtá řada někde v kině? Koupit si v obchodě čtvery nudle nebo čtyři balení čaje? Ani náhodou!

O dalších číslech, které čtyřku obsahují, ani nemluvě. Hlavně ať to není devadesátčtyřka – než ta, to je snad horší už jen čtrnáctka.

Běžná pověrčivost, mávl by nad tím leckdo rukou. Tím spíš, že těch čtyřce se vyhýbajících známých nemusí být zas tak moc a mnohdy bývají už v úctyhodném věku.

Jenže pak tu máte všechny ty výtahy, kde marně hledáte tlačítko 4 a místo něj na vás mezi 3 a 5 zírá jakési F. Anebo budovy, kde celé čtvrté patro úplně chybí, a kdyby jen čtvrté patro! Stane se, že po podlaží číslo 39 hned následuje 50. A umístit čtvrté patro do nemocnice? Zbláznili jste se?!

Vždyť se říká, že před čtyřkou couvají i armády. A že když Peking neuspěl v kandidatuře na letní olympijské hry 2000, rok 2004 přeskočil rovnou na 2008. Myslíte si, že to byla náhoda?

Spekulace stranou; že je ve východní Asii hluboce zakořeněn strach z čísla čtyři neboli tetrafobie, je ovšem fakt. Jako každá pověrčivost se zdaleka netýká všeho a všech, přesto má dodnes větší váhu u nás na Západě triskaidekafobie (strach z nešťastné třináctky).

Vychází to z jazyka. Čínština je, jak známo, mimořádně homofonní jazyk – hodně slov v ní zní velmi podobně nebo úplně stejně. Proto je v čínských větách tak důležitý kontext a v kultuře z homofonie pramenící symbolika.

Třeba takový netopýr (蝠 [fú]) se řekne stejně jako štěstí (福 [fú]), a proto se často používá coby jeho symbol. Nejšťastnější číslo je osmička (八 [bā]), protože zní podobně jako fa (发 [fā]), přijít ke štěstí / jmění. (Že LOH Peking 2008 začaly 8. srpna v 8 večer, náhoda rozhodně nebyla.)

Čtyřka (四 [sì]) je pravý opak. Stejně, jen v jiném tónu (死 [sǐ]), se totiž vysloví smrt, zemřít. Výše zmíněná 14 zní jako „jistá smrt“, 94 „dlouhá smrt“. A protože čínská kultura podstatně utvářela kulturu celé východní Asie, je tetrafobie vlastní celému regionu.

Ale žádný strach – ani ze čtyřky, ani z ničeho jiného. Následující legendy dokazují, že mezi neštěstím a štěstím leží jen tenká, nadějí lemovaná hranice. Tak jen to nejlepší do nového roku 2024, vážení a milí čtenáři Deníku N!

***

Místo Noemovy archy hráze a kanály, místo božího příkazu bohům ukradená zázračná hlína. Mýtus o potopě světa máme s Číňany společný coby jeden ze základů našich civilizací – a přitom by se nemohly víc lišit! Čínský příběh staví nade všechno tvůrčí lidskou vůli. A spasitele, který začal psát dějiny dynastií.

***

Kdo ji spatřil, ten ji osudově miloval. Ale ona nemohla milovat nikoho: jejím osudem byl Měsíc, už od té první chvíle, kdy ji starý dřevorubec našel jako zářivé děvčátko v bambusovém lese. Jejich slavný příběh vypráví o věčném ohni na hoře Fudži. A také o tom, jak tíží nesmrtelnost.

***

Nikoli lev, ale mocný tygr je králem zvířat. Je to démon i bůh, zabiják i zachránce. A strašliví tygrodlaci buď chlemtají lidskou krev, nebo naopak brání jejímu prolévání – kdo přežije, když se takové zlo a dobro střetnou? Radši se připravte k útěku!

***

V encyklopediích si o kočičí evoluci můžete číst od rána do večera. Ale co když je ve hře i něco jiného než fakta a čísla? Šíp, který se zabodl do srdce bohyně, zachránil království. A díky tomu žije vaše kočka, která zachraňuje vás.

***

Chcete konečně pochopit smysl života? Možná vám to tajemství prozradí tři básníci, kteří se vysoko v horách opili namol a pekelní poslové jim uzmuli duši. Ale pozor, pečlivě zvažte, kterého z těch tří se ptát! Jen jedna odpověď je správná. Druhé dvě vedou zpátky do pekel.

Přečtěte si také Opilý básník vám prozradí smysl života. Jen chvilku počkejte, než si odskočí do pekla