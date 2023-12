Milan Uhde: Fialova vláda? Budeme ještě špendlíčkem kopat, prstíčkem hrabat a v dobrém na ni vzpomínat

Co se v rozhovoru mimo jiné dozvíte:

Proč by měla Faustova Markétka jít na potrat?

Inspiruje Milana Uhdeho při tvorbě současnost?

Byl na něj jeho otec hrdý?

Co mu řekl, když vstoupil do ODS?

Proč je podle dramatika prezident Petr Pavel bezbarvý?

V čem si podle Uhdeho počínal Fiala impozantně a proč se ho lidé na kopci v Jeseníkách ptají na Babiše?

Rozhovor proběhl ještě před tragédií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

Jaký byl rok 2023?

Vyjdu z události nejdůležitější pro mě. Čtyři a půl roku jsem pracoval na divadelní hře. Měla několik verzí, pokaždé jsem to zahodil a pak zase z pomyslného i skutečného koše vyndal. Nedařilo se to. Bylo to nad mé síly a já jsem se s tím rval. A domnívám se, že jsem to nakonec dovedl k publikovatelnému konci. Dramaturgyně divadla Husa na provázku – pro které jsem to bez jejich vědomí psal – mi napsala, že to nemohou přijmout. Sice to prý považují za dobrou hru, ale Markétka se v té mé faustiádě vyčerpává tím, že je těhotná, jenže oni chtějí aktivní ženskou. Pravděpodobně měla jít na potrat. To je ale