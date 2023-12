„Někteří prostě touží říkat pravdu.“ Pěšáci historie v Číně stále bojují

Cambridgeský polyhistor Joseph Needham prohlásil, že dějepisectví, jak ho známe, začalo ve starověké Číně a klasickém Řecku. Myslel tím kompilaci faktů a jejich interpretaci v dílech mužů, jako byl Thúkydidés a S’-ma Čchien, první velký čínský historik, kterého nechal vykastrovat císař, jemuž se znelíbil. Dějepisec svůj opus navzdory tomu dokončil.

Takové knihy zůstávají jako monumenty. Dějepis se však demokratizoval autoritářským systémům navzdory. Ian Johnson ve svém novém díle Jiskry: Čínští podzemní historici a jejich bitva o budoucnost (Sparks: China’s Underground Historians and Their Battle for the Future) vypráví o tom, jak porevoluční generace v Číně šíří svou pravdu v časopisech, filmech, na plakátech, v letácích i PDF souborech, přičemž každá z nich se s pomocí soudobé technologie snaží vyhnout cenzuře a tajné policii. Nejsou to velké bataliony historie, jsou to její pěšáci.

Jiskry se nečtou úplně lehce, protože původci mnoha odvážných počinů skončili v pracovním táboře nebo na popravišti. Název knihy je odvozený od