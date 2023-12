Co je největší úspěch a nezdar vlády? Jak popsat Fialu jedním slovem? Moláček, Hradilková Bártová, Titlbach, Vrtišková Nejezchlebová a Píhová odpovídají

Vláda Petra Fialy je u moci přesně dva roky, ocitla se tedy v polovině funkčního období. Co se jí dosud podařilo, co ne a co ji čeká? Nabízíme názory redakčních osobností Deníku N.

V anketě odpovídají Jan Moláček, Eliška Hradilková Bártová, Filip Titlbach, Lenka Vrtišková Nejezchlebová a Dominika Píhová.

Všichni dostali stejnou sadu čtyř otázek:

1 . Co hodnotíte jako největší úspěch Fialovy vlády?

2. Co je podle vás největší neúspěch vlády?

3. Co by měla vláda ve dvou letech zbývajících do voleb ještě určitě stihnout?

4. Jakým jedním slovem byste charakterizoval/a Petra Fialu jako premiéra?

Jan Moláček, editor a komentátor

Co hodnotíte jako největší úspěch Fialovy vlády?

Obrannou a zahraniční politiku, hlavně směrem k Ukrajině, ale nejen. Také třeba schválení mandatorních dvouprocentních výdajů na obranu, obrannou smlouvu s USA, důraz na přezbrojení armády nebo bleskovou návštěvu ministra Lipavského v Izraeli po teroristickém útoku Hamásu. Jednoznačně největší úspěch je ale podpora Ukrajiny a válečných uprchlíků. Česko z toho bude těžit desítky let, a to i ekonomicky. Je ovšem třeba nejdříve porazit Rusko.

Co je podle vás největší neúspěch vlády?

Nepochopitelné podcenění obav z