Politická Pointa N: Kalousek prohrál první bitvu, Fiala vsadil na optimismus

Boj o moc a vliv ve vládní TOP 09 už v posledních dnech a týdnech probíhají víceméně otevřeně. Předsedkyně Markéta Pekarová Adamová se nyní střetla se svými předchůdci Miroslavem Kalouskem a Jiřím Pospíšilem. Ti se chtěli dostat na kandidátku do evropských voleb navzdory jejímu stanovisku i tomu, že proti byli jejich koaliční partneři včetně premiéra Petra Fialy z ODS.

Pekarová Adamová sice prozatím na čtvrtečním výkonném výboru vyhrála, současně ale odhalila svá slabá místa i to, že Kalousek s Pospíšilem mají v Praze i dalších regionech množství podporovatelů. Jejich spojenci protentokrát couvli ze strachu. Báli se, že by pokus zapsat na kandidátku právě tyto dva výrazné politiky vedl k rozpadu jednotné kandidátky Spolu. A to by pro TOP 09 znamenalo velký risk.

Kalouskovi výkonný výbor strany nabídl alespoň možnost ucházet se příští rok na podzim o křeslo v Senátu. „Nevěděl jsem, jestli je to žert, zlomyslnost, nebo jestli jsme se všichni zbláznili. Nerozumím tomu,“ zhodnotil to pak v rozhovoru s Deníkem N sám Kalousek. Nutno dodat, že si musel připadat jako ve slavném filmu Na hromnice o den více, kde se hlavní hrdina stále probouzí do stejné situace, protože variantu senátního angažmá mu kolegové z TOP 09 předkládají opakovaně. A on to také opakovaně odmítá.

Ten, kdo tuto situaci pociťuje nejpalčivěji, je podle všeho sama strana.

Vláda hledá své dno

Poslední průzkum veřejného mínění agentury Kantar CZ z tohoto týdne ukazuje, že vláda hledá nové dno své popularity. Koaliční strany ztrácí, ODS přišla ve srovnání s předchozím měřením o tři procentní body a má podporu 12,5 procenta respondentů. TOP 09 je na pěti procentech, lidovci jsou daleko za zdmi Sněmovny na úrovni dvou procent.

Ještě hůře skončilo tento týden měření agentury CVVM. Podle ní vládě důvěřuje 17 % Čechů, pár měsíců po jejím nástupu do Strakovy akademie v prvním čtvrtletí roku 2022 to bylo 35 procent lidí. Navíc mezi voliči panuje silné zklamání – s politickou situací bylo letos v listopadu spokojeno 10 % občanů. Naopak skoro 70 procent lidí je nespokojených.

Fiala: Nemáme důvody pro skepsi a naštvanost

I v této atmosféře si premiér Petr Fiala (ODS) věří, že jeho koalice Spolu sněmovní volby v roce 2025 vyhraje, a snaží na síti X lidem říkat, že se nemají tak špatně a „nemáme tolik důvodů pro skepsi a naštvanost“. „Daří se nám bojovat s inflací, dokážeme krotit dluhy a dávat do pořádku veřejné finance. Posunuli jsme se k důchodové reformě. Dokážeme investovat do dopravy, do bezpečnosti či do školství. Plníme náš program, se kterým jsme vyhráli volby,“ napsal ve středu.

Namísto modrého optimismu z pera marketérů ODS trocha čísel. Schodek státního rozpočtu na rok 2024 je plánovaný na 252 miliard, letos to bylo skoro 300 miliard. Experti tvrdí, že neklesá dost rychle.

Podle Evropské komise se zhoršil vývoj ekonomiky EU letos a pesimistický je i výhled na příští rok. Hrubý domácí produkt (HDP) se v letošním roce zvýší o 0,8 procenta, zatímco na jaře komise čekala růst o jedno procento. Speciálně Česko na tom není dobře, jak upozornil ekonom z londýnské analytické společnosti Oxford Economics Tomáš Dvořák. Česko je podle něj „nemocný muž“ Evropy, protože ekonomika země se na rozdíl od ostatních ještě nezotavila a Česku se nepovedlo dostat na předpandemickou úroveň. Navíc vládní investice a spotřeba, která v minulosti růstu pomáhala, má klesat, což podle Dvořáka není pro další vývoj dobré. Dramatické zlepšení tak zemi v příštím roce nečeká.

Pokud navíc dojde ke zdražení potravin, kterým hrozí supermarkety, bude to mít dopad na inflaci, jež je už druhým rokem vysoká. Průměrná míra inflace za celý rok 2022 byla 15,1 %. Letos je to lepší. Aleš Michl, guvernér České národní banky řekl, že v září byla inflace 6,9 procenta.

V podání ODS a jejího předsedy tak nejspíše platí věta z románu Milana Kundery, že „optimismus je opium lidstva“.

Babiš a Lang poučovali ve Sněmovně o ekonomice a strachu

Tento týden ovšem bouřily oba tábory – koaliční i opoziční. Poslanci ANO se během jednání Sněmovny pokoušeli dostat na program několik bodů. Nevyšlo jim to nejen proto, že zákonodárci chtěli ukončit zasedání už ve středu a rozjet se do domovů, kde se zřejmě vrhli na pečení vanilkových rohlíčků a mytí oken.

Zaznamenáníhodný byl ovšem i nápad předsedy ANO Andreje Babiše poslat ministry na rychlokurz na Vysokou školu ekonomickou v Praze, což by s ohledem na výše zmíněné nemusel být tak špatný nápad. Z opačného konce to vzal poslanec ANO Hubert Lang. „Já bych chtěl na pořad dnešní schůze doplnit další bod, který jsem nazval Totalitní prvky kroků ministra vnitra Rakušana v rezortu ministerstva vnitra,“ řekl na schůzi poslanec, který po Babišovi převzal štafetu a ponořil se do projevu, ve kterém čtyřikrát použil slovo totalita či strach a pětkrát normalizace, šestkrát cenzura.

Mával během řeči otevřeným dopisem, který kromě jiných podepsal třeba Michal Semín, jenž dříve prohlásil, že americké elity se nejpravděpodobněji podílely na útocích z 11. září v New Yorku a že „Česká televize je nástrojem levičácké propagandy neomarxistických směrů, jejichž součástí je i homosexualismus“.

Lang přitom stejně jako Babiš totalitní komunistický režim zažil. Nicméně teď loví hlasy mezi fanoušky SPD, kterým může být taková rétorika blízká, přestože je jakékoli srovnávání současných svobod a stylu života s tím, co se v zemi dělo před rokem 1989, nesmyslné.

„Kroky ministerstva vnitra dlouhodobě polarizují společnost a vytvářejí v ní atmosféru strachu,“ tvrdil dále poslanec hnutí, jehož předseda strach používá v předvolebních kampaních opakovaně, což možná i skoro neznámému Langovi v roce 2021 pomohlo k funkci v parlamentu.

Pár příkladů Babišova strachu

Andrej Babiš, letos v létě na půdě Sněmovny: „Já jsem to už řekl tisíckrát, že Česká republika je svrchovaný stát a my budeme rozhodovat, kdo tady bude pracovat a kdo tady bude žít! Já nechci muslimskou Evropu. My v Česku nechceme žádný multikulturní ekofanatický pirátostán.“

Nebo Babiš na Twitteru v červnu 2021, což dle rozhodnutí soudu musel smazat: „V knížce jsem psal, že lidi budu brzy sdílet automobily nebo byty… Ale dobrovolně. Ne povinně, jak to mají v plánu Piráti, co chtějí nejdřív mapovat byty, zdanit přebytečné metry a pak vám tam někoho nastěhovat. Nejlíp nějakého migranta.“

Nebo před druhým kolem prezidentských voleb, v nichž ANO strašilo válkou.

Co dalšího se dělo v politice:

Senát schválil oba prezidentovy návrhy na ústavní soudce, advokátku Lucii Dolanskou Bányaiovou i soudce Nejvyššího správního soudu Zdeňka Kühna. Kdyby senátor Pavel Fischer nezačal hovořit o advokátčině židovském původu a kdyby si senátorka Daniela Kovářová nepopletla politické rozhodování s prací ústavního soudce, patrně by schůze proběhla skoro bez povšimnutí.

Deník N přinesl další ze série textů, v nichž zpovídá voliče všech vládních stran. V novém díle časosběru desítka respondentů hodnotí nedávno schválený úsporný balíček, stávku učitelů i lékařů nebo sestavování kandidátek pro eurovolby. Čeho dalšího si podporovatelé kabinetu všímají a co je na Fialově kabinetu štve?

Dvě žádosti o abolice, kterými chtěl Miloš Zeman ochránit své blízké spolupracovníky, mají dohru. Národní bezpečnostní úřad (NBÚ) nyní nepravomocně konstatoval, že Hrad pochybil, když dokumenty převedl do stupně Tajné, a dal mu pokutu 30 tisíc korun. Současné vedení prezidentské kanceláře pochybení uznalo, proti rozhodnutí se přesto odvolalo.

O tom, že poradce Petr Kolář nedostane bezpečnostní prověrku, informoval Radiožurnál. Podle Hradu ji totiž ke své práci nepotřebuje. Kolář se pak setkal s prezidentem Petrem Pavlem. Podle zdroje z Hradu řešili právě i prověrku a Kolář prezidentovi sdělil, že pokud se za něj jeho kancelář nepostavila, není potřeba, aby s ní nadále udržoval úzkou spolupráci.