Pořídit si účet na Threads je snadné. Jestli to má smysl, je složitější otázka.

Sociální síť Threads už je v Evropě a Česku. Je to krok z Muskova bláta do Zuckerbergovy louže?

Ve Spojených státech je sociální síť Threads, náhrada a soupeř někdejšího Twitteru, v provozu od července. My v Evropě se k ní můžeme připojit od včerejška, hodně lidí a institucí to už udělalo a mnoho dalších se k tomu chystá. Pokud máte účet na Instagramu, jde o otázku doslova několika kliknutí. Jestli ne, je to jen o málo složitější.

Deník N najdete na Threads jako enkocz.

Provozovatelem Threads je společnost Meta Networks – ta, které patří Facebook, Instagram a WhatsApp. Není tedy případný odchod z někdejšího Twitteru únikem z Muskova bláta do Zuckerbergovy louže? Na to