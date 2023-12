Hezký předvánoční vtip, odmítl Kalousek Senát. Kdo ohrožoval první trojici ODS, na eurokandidátku podle něj nesměl

Bývalý předseda TOP 09 Miroslav Kalousek ve čtvrtek nezískal podporu širšího vedení strany pro svou kandidaturu do eurovoleb. Proti se postavila i jeho současná nástupkyně Markéta Pekarová Adamová, která mu společně se zbytkem vedení strany doporučila, ať zamíří do Senátu. Kalousek to v rozhovoru pro Deník N označil za „předvánoční vtip“.