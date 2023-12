Právník se nechal zaměstnat jako vychovatel v dětském domově. „Skoro každý den musím porušovat zákon“

Co se v rozhovoru mimo jiné dozvíte:

Co Štěpána Jílku v dětském domově se školou nejvíce zaskočilo?

Jak probíhá péče o děti s kombinací poruch chování, zdravotního postižení a duševního onemocnění?

Proč si právník klade otázku, zda je odebírání dětí státem legitimní?

V čem stát podle něj selhává?

Jak vychovatelé řeší sexualitu?

Kdy vás poprvé napadlo, že byste si jako právník z kanceláře veřejného ochránce práv zaskočil na praxi do dětského domova?

U ombudsmana jsem pět let a už na začátku jsem dostal na starosti agendu dětských zařízení. Když jsem do toho začal zaplouvat, došlo mi, kolik toho nevím. Kolik toho je, co nemůžeme vidět a do čeho nemůžeme kecat.

Zároveň jste ale určitě do dětských domovů jezdili na inspekce. Kdysi mi první český ombudsman Otakar Motejl vyprávěl, že s Annou Šabatovou tato místa navštěvovali. I vy jste tedy asi viděl praxi, která se neslučuje s teorií.

Vůbec se neslučuje. Jezdíme na stáže. Shodou okolností jsem byl například v diagnostickém ústavu ve městě, kde teď působím jako vychovatel. Jel jsem tam tehdy úplně nepolíbený. Měl jsem jen takové to obecné povědomí, že půjde o grázly.

Přijel jsem tam a zjistil jsem, že tam jsou normální děcka. Ano, trochu hlasitější, sprostější, ale úplně běžná. Pak jsem si začal všímat věcí, které běžné děti nedělají. Ať už to je sexualizované chování, agrese, impulzivita…

Když jsem se dostal k jejich spisové dokumentaci a četl si jejich příběhy, říkal jsem si: „Proboha, kdybych si prošel tím, co tyto děti, byl bych úplně stejný, možná ještě daleko horší.“

Tam je jasně vidět ta nálož, příčiny toho, proč se ty děti takto chovají. Bylo to pro mě velké procitnutí a toto téma mě začalo hrozně lákat.

Přece jen je ale praxe mnohem víc. Proto jste šel načas dělat vychovatele?

Ano. Nejsem tu na exkurzi. Tehdy to byly jen krátké sondy. Když jste někde dva tři dny, nasajete atmosféru, rozklíčujete některé základní vztahy, pochopíte, jak to tam funguje mezi dospělými a dětmi.

Když teď ale vidím, co mi dává dlouhodobá praxe, vnímám i tu druhou stranu a obrovskou náročnost. Někdy se soustředíme na detaily, které jsou sice důležité, ale v celkovém objemu práce je to jinak.

Takto zpětně už vůbec nemám vychovatelům za zlé, když někdy na něco zapomenou nebo něco podcení. Když tam my dva přijedeme na dva dny čerství, hned si řekneme: „Ježiš, jak je možné, že tohle neudělali? Jak tohle můžou nevidět?“

Máte nějaké případy, kdy jste vychovatelům nebo řediteli ústavu něco konkrétně vyčetl, a dnes už pro ně máte pochopení?

Vždycky jsem se snažil vedení ústavních zařízení přesvědčit, že by každé mělo mít klíčového pracovníka pro konkrétní dítě. Takže když tam přijde Honzík, dostane kmenového vychovatele Pepu, který bude něco jako jeho táta a bude mu zařizovat věci, bude ho doprovázet k lékařům a podobně.

To je super, má to logiku, protože vychovatel by o tom „svém“ dítěti měl mít nejvíc informací. Když to teď vidím z druhé strany, pokud zaměstnanců není hodně, mají takových dětí vždycky víc. A s tím se pojí i obrovská mimopracovní nálož.

Takže Pepa by musel pracovat čtyřiadvacet hodin sedm dní v týdnu.

Přesně tak. Když je dítě nemocné, musí si vychovatel vzít dopolední směnu a vzít ho k doktorovi. A to nemluvíme o dětech, které mají závažné zdravotní potíže. S nimi jezdíte někam pořád.

Takový vychovatel musí brát někde energii. A pracuje na úkor vlastní rodiny. Vychovatelé tomu věnují iks sil a jsou vyčerpaní. A ani to není možné organizačně. Člověk nemá možnost vzít si dovolenou nebo volno.

Bohužel tedy ideální model jeden vychovatel na jedno dítě je v této zemi nereálný.

Kolik dětí na jednoho vychovatele je reálných?

Já to mám trochu deformované, protože zařízení, ve kterém pracuji, je na tom personálně asi nejlépe v republice. Tady jsou totiž tak náročná děcka, že je tu personální dotace na jedno dítě docela dobrá. Pořád je to ale hodně špatné.

Kolik to je?

Na skupinu o šesti sedmi dětech jsme tři. V přímé péči na jedné směně. Střídáme se ještě s jednou směnou.

To si člověk řekne: „Super, to je jeden na dva.“ Když ale přihlédnete k obtížím a náročnosti péče, je vám jasné, že v některých chvílích by opravdu bylo potřeba jeden na jednoho.

V běžných dětských domovech je jeden vychovatel na osm dětí. To není reálné zvládat. Všechny ty doprovody do škol, k lékaři, na třídní schůzky…

Dospěl jste k tomu, že do praxe toto dát nejde?

Jde, ale souvisí to s tím, že celá tato oblast je brutálně