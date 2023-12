Pegasus, Predator nebo Formbook. To je jen zlomek špionážních softwarů neboli spywarů, které dokážou získat z počítače nebo telefonu uživatelova data a bez jeho souhlasu je přeposílat. Tyto programy se používají proti aktérům organizovaného zločinu, jak se ale ukázalo, některé vlády je zneužily například i proti novinářům nebo proti svým odpůrcům. Přinášíme rozhovor s Jakubem Drmolou, odborníkem na kyberbezpečnost a spywary, který působí jako odborný asistent Katedry politologie na Masarykově univerzitě.

Bylo by divné, kdyby Česko nemělo špionážní software, říká odborník

V poslední době stále někde čteme, že se objevil nový spyware nebo že ho nějaký stát použil proti novinářům či aktivistům. Přibývá rizik spojených s těmito softwary, nebo se o tom jen více informuje?

Osobně nemám dojem, že bychom spywarům čelili víc než v minulosti. Ten trend trvá už docela dlouho. Momentálně jen na ně zaměřujeme víc pozornosti. Samotný spyware je s námi už od devadesátých let. Je to velký problém a současně dlouhodobá věc.

Evropská federace novinářů zveřejnila otevřený dopis, v němž vyzývá europoslance k úplnému zákazu používání špionážního softwaru proti novinářům. Měly by být tyto programy takto regulovány?

Aktivita zmíněné federace je pěkná a inspirativní, ale neřekl bych, že je to reálné vzhledem k tomu, jak populární nástroj je spyware, který vlády i jiné subjekty používají v rámci řešení kriminality, boje proti terorismu, ale i proti novinářům nebo disidentům. Bylo by hezké, kdyby to prošlo. Problém je ale v tom, že spyware je dost široký a nejednoznačný pojem.

Dá se alespoň obecně nějak definovat?

Pokud to vezmeme obecně, tak je to malware, který bez explicitního souhlasu uživatele z jeho přístroje odesílá někam data. Do toho spadá