Běloruští nezávislí novináři z redakce Flagštok ve spolupráci s českou redakcí Investigace.cz odhalili schéma importu sankcionovaných běloruských ocelových výrobků do České republiky. Od začátku roku dovezla česká firma z Kazachstánu dvacet čtyři dodávek běloruského ocelového drátu v celkové hodnotě necelých devíti milionů korun; jednatel a majitel firmy má vazby na Bělorusko.

Sankcionovaná běloruská ocel i nadále putuje do Česka. Opět přes Kazachstán

V srpnu letošního roku uvalila Evropská unie sankce na dovoz výrobků běloruského ocelářského holdingu BMZ (Běloruský metalurgický závod), největšího výrobce hutnických výrobků v Bělorusku. „Pro Lukašenkův režim představuje ocelárna významný zdroj příjmů. Běloruský stát přímo profituje z příjmů společnosti. Kromě toho společnost dostává od Lukašenkova režimu velké státní dotace a politickou podporu,“ odůvodnila své rozhodnutí Komise. Obecné sankce na dovoz běloruských ocelových výrobků byly EU zavedeny už na jaře roku 2022 hned po zahájení ruské invaze na Ukrajinu.

Zástupce ředitele ocelárny sice letos prohlásil, že společnost našla nové, náhradní trhy pro odbyt, ale podle zjištění běloruských novinářů obchod s některými evropskými firmami i nadále pokračuje. Navíc rozbor obchodních transakcí BMZ ukazuje, že po zahájení ruské vojenské agrese začal podnik dodávat mnohem vyšší objemy svých výrobků do zemí Střední Asie, zejména do Kazachstánu. Statistiky od začátku války současně svědčí o nárůstu exportu ocelových výrobků, na které se běloruská metalurgie specializuje, z Kazachstánu do Evropy.

Jedním z největších kazachstánských vývozců drátu z nelegované oceli složené pouze ze železa a uhlíku, kterou má BMZ ve svém sortimentu, je podle dat statistické služby Dbase.info, týkajících se Evropské unie, firma Kaspijtrubservis. Společnost byla podle tamního obchodního rejstříku zaregistrována 8. června 2022, tedy pět dní po uvalení evropských sankcí na běloruskou ocel.

Navzdory své krátké existenci se společnosti okamžitě podařilo dosáhnout vysokého obratu. V prvním roce činily její daňové odvody 15,3 milionu tenge (746 tisíc korun). O rok později, v roce 2023, se více než zdvojnásobily na 37,7 milionu tenge (1,8 milionu korun). Daň z příjmu právnických osob v Kazachstánu činí 20 procent, čistý roční příjem by tak mohl tvořit čtyřnásobek ročních daňových odvodů firmy.

Směr Česko

Zakladatelem firmy Kaspijtrubservis je běloruský občan Michail Aleksandrovič Medvěděv původem z běloruského Žlobina, kde sídlí i BMZ. Podle zjištění novinářů z Flagštoku se jedná o bývalého zaměstnance BMZ, jenž ve firmě strávil více než deset let. Ještě v dubnu roku 2021 Medvěděv působil jako zástupce vedoucího obchodního oddělení ocelárny.

Firma s názvem „Kaspijtrubservis“ ale neexistuje pouze v Kazachstánu. V květnu 2023 vznikla společnost se stejným názvem i v Minsku. Její hlavní činností je podle běloruského obchodního rejstříku velkoobchod s litinou, ocelí a jejich odlitky. Zakladatelem je znovu Michail Aleksandrovič Medvěděv a kontaktní údaje firmy se shodují s údaji Michaila Medvěděva z kazachstánské společnosti.

Novináři Flagštoku Medvěděva oslovili, přičemž se představili jako zaměstnanci firmy usilující o dodávku 25 tun drátu z Běloruské republiky do Litvy. Odpověděl, že by mohl zkusit dovézt jeden „testovací“ kontingent. Jakmile se novináři začali vyptávat na podrobnosti a dokumentaci, Medvěděv komunikaci ukončil.

Z údajů databáze zahraničních obchodních transakcí Kazachstánu vyplývá, že v roce 2023 kazachstánská firma Kaspijtrubservis prodala ocelový drát jedinému evropskému odběrateli – české společnosti Nails, s. r. o. To, že zboží bylo skutečně dodáno, potvrzují i záznamy v exportní databázi. Jen v první polovině roku 2023 kazachstánská firma uskutečnila 24 dodávek ocelového drátu do České republiky, jejichž celková hodnota dosáhla