Ty báječné sobotní večery v Parku kultury a oddechu: proč milujeme (a nenávidíme) StarDance

Zábava je ošemetná věc, zvláště ta televizní. Čím se zavděčíte jednomu divákovi, to jiného vyděsí, u čeho se jeden zasměje, u toho se jinému chce zvracet. Je tak vlastně logické, že televizní jistotou je sázet na to publikum, které má potenciál být spokojené (a nebudeme jej rovnou shazovat tím, že se spokojí s ledasčím).

Klasickým televizním a veřejnoprávním divákem v Česku je osmapadesátiletá žena se středním vzděláním, žijící mimo centrum. Tedy osoba poměrně konzervativní ve svém životě i vkusu a toužící zejména po zasloužené chvilce klidu po celodenní šichtě, podvečerním nákupu a obstarání vřeštících potomků či domácího zvířectva.

A pro podobné diváky (a divačky) je zábavný taneční pořad StarDance, který má za sebou v Česku za posledních sedmnáct let už dvanáct sezon, jako stvořený.

StarDance je českou verzí britského formátu Strictly Come Dancing, který se rozšířil do šedesátky zemí pod titulem Dancing with the Stars (jehož českou obdobou je podtitul StarDance: Když hvězdy tančí).

Původní britský pořad se začal vysílat v roce 2004, o dva roky později vznikla první řada StarDance i v Česku, „králem parketu“ se v ní stal herec Roman Vojtek. I předloze Strictly Come Dancing patří v Británii sobotní večery a podobně jako StarDance vrcholí před Vánoci.

Večer kultury a oddechu

Přesto má tuzemská varianta pořadu svá specifika a nebojme se říct, že to jsou specifika až typicky česká. Typické je třeba už jen to, že se