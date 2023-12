Vývoj bojů (659. den): Bitvu o výrobu munice Západ s Ruskem prohrává. Ukrajinci popisují, jaký to má dopad na frontě

Ruské maximalistické požadavky na mír se nemění.

Vojáci od Avdijivky popisují, co reálně znamená nedostatek dělostřelecké munice.

Jaký je stav výroby těchto granátů v Rusku, USA a zemích EU.

I v počtech dronů už Rusové Ukrajinu předběhli, říká velitel.

Ukrajině se alespoň daří využívat rušičky.

Video dne: Bradley versus ruské tanky u Avdijivky.

Informace v tomto textu jsou shrnutím událostí za středu 13. prosince. Situace na některých místech už může být jiná.

Všem lidem, kteří říkají, že dodávky zbraní prodlužují válku, stojí za to připomenout, jak si Rusko mír na Ukrajině představuje. Ruský prezident Vladimir Putin dnes řekl, že ruské požadavky se nemění.

Ukrajinští vojáci by se museli stáhnout ze čtyř Rusy anektovaných oblastí na východě, které Rusové neovládají celé, Kyjev by se tedy musel vzdát i statisícových měst jako jsou Cherson a Záporoží. Muselo by dojít k „denacifikaci a demilitarizaci“ země, tedy ke změně vlády.

Jinak řečeno, Ukrajina by se měla stát loutkovým státem Ruska, které by ho navíc mohlo kdykoliv po krátké pauze znovu napadnout. Rusové to už v minulosti udělali, například v Čečensku.

Vladimir Putin naznačil, že má pocit, že tuto válku vyhrává.

Rusové momentálně skutečně útočí, i když s velkými ztrátami, a v mnoha směrech mají výhodu. Vezměme si například dělostřeleckou munici.

„Mluvil jsem s Ukrajinci, kteří byli nedávno na frontě. Jejich vojáci jsou přestřílení. Musí šetřit municí, protože jí nemají dostatek. Putinova armáda je zabíjí každý den,“ napsal na X bývalý americký velvyslanec v Rusku Michael McFaul.

Jak to reálně vypadá na frontě, ukazuje reportáž britských novin Times z Avdijivky. Reportér mluvil s vojáky 47. mechanizované brigády, kteří se zde brání před útoky Rusů.

Vojáci říkají, že musí každý den