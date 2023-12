Bioložka, socioložka a environmentalistka, která Čechům ukázala, že žít jednoduše není nic jednoduchého

Seriál Česká inteligence: Sestavují-li se u nás knižní žebříčky, bývá veřejností i kritikou do popředí stavěna většinou beletrie. Čeští čtenáři se s oblibou oddávají vyprávěním o fikčních světech. Kdyby se ale knihy hodnotily podle myšlenkového přínosu, leckterý román by potom možná musel vyklidit místo leckteré esejistice. Pokud jde o polistopadovou literaturu, trojici knih Hany Librové, vydaných v letech 1994–2016, by tam patřilo jedno z nejvlivnějších míst.