Prezidentovi kandidáti na závěr roku uspěli, Dolanská Bányaiová i Kühn budou ústavními soudci

Oba nominandi prezidenta Petra Pavla se tak stanou ústavními soudci. Právnička, kterou včera v horní komoře těsně nepodpořil ústavně-právní výbor, získala 53 hlasů ze 71 možných. Kühn získal důvěru 55 přítomných senátorů.

Mluvčí hlavy státu Vít Kolář neupřesnil, kdy prezident oba nominandy do svých funkcí jmenuje. „Pokud projdou, tak co nejdříve,“ napsal pouze Deníku N ještě před zveřejněním výsledků hlasování. V minulosti Pavel některé úspěšné kandidáty jmenoval ústavními soudci ještě týž týden – to byl případ Kateřiny Ronovské a Veroniky Křesťanové.

Úspěch obou kandidátů naznačovala už vystoupení jednotlivých senátorských klubů před jednáním na plénu. Podporu dvojici vyjádřil například předseda klubu ANO a Socdem Miroslav Adámek či šéf lidoveckých senátorů Josef Klement.

„Oba byli včera u nás na klubu a dle mého názoru