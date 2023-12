Tusk bude chtít pro Polsko pozici velkého hráče mluvícího za celou střední Evropu. Pro Česko to nebude jednoduchá situace

Lídr končící vládní strany Jaroslaw Kaczyński se prodral k řečnickému pultu parlamentu a bez žádosti o slovo křičel: „Pane Tusku, jste německý agent.“ Takto urážlivě v pondělí skončilo osm let vlády jeho strany Právo a spravedlnost (PiS). V tom incidentu jako by se zobrazil celý styl jeho vládnutí. Představa, že co si usmyslí, na to má právo, že všichni, kdo nejsou jeho názoru, veškerá opozice, jsou nepřátelé. A k tomu fobie z Německa a ze všeho německého, kterou ventiluje snad v každém svém projevu.

Výsledek říjnových voleb, kdy prohrál, byl pro něj evidentně šok, na který nebyl připraven a s nímž vůbec nepočítal. Měl přece na své straně veškerá veřejnoprávní média, celou síť regionálního tisku, vládu, která ho poslouchala na slovo a která před volbami rozdávala napravo nalevo miliony, katolickou hierarchii, již také štědře dotoval, parlament, který mu odhlasoval, co si usmyslel. A volby přesto prohrál.

Jako kůl v plotě

Kaczyński byl sice „první na pásce“, hlasovalo pro něj 7,5 milionu voličů, jenže před volbami útočil na všechny od lidovců po ultrapravicovou Konfederaci tak, že nikomu nepřišlo na mysl, že by s ním šel do vládní koalice. Dvakrát v minulosti vyhrál volby a byl si jist, že je vyhraje i potřetí. Zůstal ale sám a jeho 35 % hlasů mu na většinu nestačilo.

Po volbách se však choval, jako by se nic nestalo a jako by se jelo dál. Prezident Andrzej Duda, který mu téměř vždy šel na ruku (byť často se zaťatými zuby, protože Kaczyński ho osm let vytrvale ponižoval) mu umožnil vládnout dál, do posledního dne, až kam to jen ústava dovolila. Vyšel mu dokonce vstříc tak, že