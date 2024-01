Z Prahy chce posílat noční vlak do Bruselu každý den. Nizozemský podnikatel líčí zápasy se Správou železnic i nefunkčními toaletami

Zakladatel železniční společnosti European Sleeper Chris Engelsman nevidí prostor pro to, aby se jízdenky na noční vlak mohly dostat výrazně pod částku sto eur na osobu. „S cenou se obecně nemůžeme dostat o moc níže, pokud budou i nadále drahá železniční vozidla. Velký podíl má v současnosti také cena elektřiny,“ říká v rozhovoru s Deníkem N.

European Sleeper nočními vlaky spojuje metropole Brusel a Berlín, od tohoto roku začnou její vozy jezdit několikrát týdně i z Prahy. Postupně by firma chtěla do českého hlavního města zajíždět denně, říká v rozhovoru Engelsman.

Rozjezd jeho společnosti provázejí problémy. Nejméně v prvních letech budou cestující jezdit v desítky let starých vagonech. Na trhu je totiž železničních vozidel nedostatek a na zbrusu nové soupravy se čeká několik let. Rozbité toalety nebo nefungující elektřina byly v prvních měsících provozu na denním pořádku.

Nejistota panuje také kolem ziskovosti celého byznysu, jehož rozvoj výrazně brzdí zákonné překážky. A v neposlední řadě i cena, která je v mnoha případech vyšší než u letecké dopravy. Cena za lůžko v kupé pro šest lidí dosahuje necelé stovky eur.

I přesto noční cestování vlaky Evropany zajímá, jak vyplývá z průzkumu agentury Reuters. Ochotných je takto cestovat 73 procent Poláků nebo 63 procent Němců.

Na co se v rozhovoru s Chrisem Engelsmanem ptáme:

Proč cestování nočním vlakem nemůže být levnější?

V čem bylo specifické jednání s českou Správou železnic?

Jak byrokratické překážky brzdí rozvoj železnice v Evropě?

V jednom z rozhovorů jste říkal, že jste nezaložil dopravní společnost kvůli tomu, abyste zbohatl. Není potom pro své podnikání těžké hledat motivaci?

Ani ne. To, co děláme, je za nás dobrá věc. Samozřejmě ale věříme, že to celé může být výdělečné podnikání. Ten hlavní důvod je ale to, že se chceme účastnit oživení nočních vlaků.

Vaše vlaky jsou na lince do Berlína v provozu půl roku. Jak byste to období zhodnotil? Už jste od té doby spal klidně?

Ale ano. Ale také to bylo velmi hektické, a to z několika důvodů. Tím hlavním je běžný provoz, který se nám dařilo udržovat v normálu, většina našich vlaků jela načas. Na druhou stranu se zpožděním nevyhnete. Řešili jsme velké problémy během bouřek v Německu, dvakrát jsme čelili výpadkům systémů v Nizozemsku. To je velmi stresující. Logicky jsme museli řešit i problémy s vagony, především s funkčností