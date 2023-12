Studio N: Konec uhlí a ropy. Můžeme věřit COP28?

Po dlouhém nočním jednání se více než stovce států podařilo prosadit do návrhu závěrečného prohlášení klimatické konference v Dubaji historickou větu: o odchodu od fosilních paliv. Po třiceti letech konání klimatických summitů se tak státy dohodly na společném odklonu od ropy, plynu a uhlí. Je to důvod k oslavám? A co se dělo v pozadí napínavých jednání? Hostem podcastu je vědecký redaktor Deníku N Petr Koubský.