„Jeden proti dvaceti šesti.“ Orbán blokuje klíčové rozhodnutí pro Ukrajinu, rozhodne summit

Brusel čekají do konce týdne dvě klíčová rozhodnutí k Ukrajině. Souhlas s otevřením přístupových rozhovorů do EU a schválení více než bilionové finanční pomoci na příští čtyři roky. Oba tyto body však blokuje maďarský premiér Viktor Orbán. Evropská komise proto horečně zvažuje, kolik bude stát Orbánovo ano a zda to bude stačit. Popisujeme, co je ve hře a jak vše může dopadnout.