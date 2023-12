Změnit Polsko – ale zase ne příliš. Kdo je v nové Tuskově vládě a co se od ní očekává

Jmenování vlády Donalda Tuska v Polsku ukončilo osm let vládnutí do té doby ve volbách neporaženého Práva a spravedlnosti (PiS) Jarosława Kaczyńského. Vedle samotného Tuska zasedne v nové vládě 25 ministrů, mezi nimiž jsou vedle starých politických harcovníků i někteří neméně zajímaví nováčci. Kteří a co jejich vláda slibuje? Analýza Michala Lebdušky z Asociace pro mezinárodní otázky.