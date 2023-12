Wonka: Jestli o těchto Vánocích máte vidět jen jeden film, tak tento

Ceny v multiplexech šplhají do nebeských výšin a každou návštěvu kina si v této době diváci dvakrát rozmýšlí. Pokud k ní nemají vážný důvod (nebo poblíž sympatické menší kino s normálními cenami). A ten vážný důvod právě vstupuje do kin: protože jak jinak odstartovat Vánoce než s okouzlujícím muzikálem Wonka?

První recenze filmu, který do českých i amerických kin vstupuje tento týden, jsou povětšinou nadšené. A spojené s jistou úlevou: přes okouzlující vizuál či zábavné trailery i samotné téma totiž mnozí diváci nevěděli, co od filmu vlastně čekat.

Režisérem návratu Willyho Wonky na filmové plátno (na němž se Wonka objevil pouze jako vedlejší postava v osmnáct let starém Burtonově snímku Karlík a továrna na čokoládu a předtím před dvaapadesáti lety v Panu Wonkovi a jeho čokoládovně) je Paul King.

Ten proslul především jako autor dvou dílů Paddingtona, na němž spolupracoval se scenáristou Simonem Farnabym, který je spolu s ním podepsán i pod Wonkou. Hřejivou rodinnou podívanou o peruánském medvídkovi, který se stane Londýňanem, dovedl k dvěma celosvětově úspěšným a milovaným dílům (na chystaném třetím filmu s názvem Paddington v Peru se nicméně už nepodílí).

Ale proč ta nejistota? Ne že by Paddington nebyl sympatický a okouzlující rodinný film (jeho hrdina to ostatně dotáhl až ke královně). Ale temná dahlovská poetika jako by té paddingtonovské, prosluněné hřejivým poselstvím o vřelém přátelství roztomilého medvídka a milých a dobrých lidí, nemohla být vzdálenější. A potřebujeme vůbec film o mladém Willym Wonkovi, když ten starý