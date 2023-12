Česko-slovenské slovo týdne: rampouch vs. cencúľ

grafika

Pár slov o slově rampouch

Jiskřivé a zářivé rampouchy jsou symbolem zimy, vzbuzují radost u dětí i dospělých. Tedy aspoň u těch nestrachujících se o to, jestli se okapy ve zdraví dočkají jara.

A stejně jiskřivá, zářivá a pestrá jsou i jejich pojmenování. A že jich je! Jen v českých nářečích jich najdeme nepočítaně. Na Moravě se mu říkává střechýl (v mnoha různých hláskových variantách), vždyť nejčastěji ho vídáme, jak roste ze střechy.

Na Domažlicku a Klatovsku se používalo pojmenování křechýl, což odkazuje na jednu zásadní vlastnost střechýlu: na jeho křehkost.

Ve Slezsku najdeme nejčastěji název snopel (no hádejte proč…) nebo štrempel (tady je původ záhadnější). Ale protože byli ve Slezsku na rampouchy obzvlášť vysazení, vymysleli pro ně celou řadou dalších originálních pojmenování – jedno zvláštnější než druhé: cygara, cybuch, cipel, žangel, brumbel, zvungel.

A zvláštní je i původ samotného slova rampouch. Nebyl to vždycky rampouch, dříve šlo o ropúch. Připomíná vám to žábu? Ropúch souvisí se starým slovesem ropěti, které mělo význam „klapat, téct“, a tady někde snad leží i ta souvislost s ropuchou.

Rampouch byl dokonce i příspěvkem české jazykovědy celoevropskému bádání. V roce 1980 byla československá komise pověřena úkolem zpracovat mapu a komentář k položce rampouch pro Evropský jazykový atlas.

Důvodem byla až neuvěřitelná rozmanitost názvů pro rampouch v nářečích slovanských jazyků, v kterých by se Neslovan těžko orientoval. Duo Vodňanský + Skoumal se mýlilo, když označilo za naše „bílé zlato“ cukrovku; ve skutečnosti jím jsou rampouchy…

Češka o slově cencúľ

Řekněte před Čechem cencúľ a zaručeně se bude culit, usmívat nebo smát. A není v tom žádný posměch, jen mu to slovo zní zábavně a vtipně. A taky budí asociace, že to je asi něco, co se dá dobře cumlat.

No přiznejme si – kdo to jako dítě nezkoušel… I v češtině některé názvy, jako třeba západočeský cucek, naznačují, co všechno se dá s rampouchy dělat.

Martina Waclawičová, bohemistka věnující se zejména mluvené češtině a dialektologii