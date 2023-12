Zastřelit 17 výrů a šest medvědů nebude na Slovensku trestný čin, prosazuje Ficova vláda

Slovenská vládní koalice Ficova Směru, Pellegriniho Hlasu a Slovenské národní strany přišla s návrhem, který může oslabit ochranu přírody. Dnes v zemi platí, že pokud je společenská hodnota chráněného živočicha 2660 eur (64 816 korun) a více, je jeho zabití vyšetřováno už jako trestný čin, za který hrozí nejen pokuta, ale i vězení. Totéž platí u chráněných rostlin.

Podle chystané novely slovenského trestního zákona by se tato hranice zvýšila až na 35 000 eur (852 800 korun). Slovenská vláda už novelu schválila a koalice chce, aby ji parlament projednal ve zkráceném legislativním řízení.

Do hodnoty 35 000 eur by tedy šlo jen o přestupek, za který hrozí pouze nižší peněžité tresty – řádově ve stovkách až tisících eur. Týkalo by se to fyzických osob; pro firmy platí jiné limity, které se ale mají posouvat také.

Změny se mají dotknout i rozsahu škod, ke kterým by muselo dojít při porušení ochrany vod a ovzduší. O trestný čin půjde, až když škoda dosáhne 350 000 eur (8,5 milionu korun). Dosud to bylo 266 000 eur (6,5 milionu korun).

Zabití ohrožených druhů živočichů, jakými jsou například