Udržitelnost se často špatně měří. Firmy musí vyrábět chytřeji a kvalitněji, říká expert

Na co se v rozhovoru také ptáme:

Jak se počítá uhlíková stopa výrobků?

Proč firmy s její výší často nemohou nic dělat?

Proč se české společnosti nechtějí zajímat o udržitelnost podnikání?

A jak poznat takzvaný greenwashing?

V jednom z rozhovorů jste říkal, že by se měly firmy chovat tak, aby dětem nevykradly budoucnost. To je docela silné prohlášení. Je možné osekat podnikání na takovou úroveň, že dopad na okolní svět bude skutečně minimální?

Naše lidská činnost, to, jak žijeme a konzumujeme, má dopad na svět kolem nás. Na tom je v dnešní době vědecký konsenzus. Je potřeba s tím něco dělat, abychom ho uchovali pro další generace, které by mohly žít v minimálně tak dobrých podmínkách jako dnes my.

Firmy v tom – vedle politické garnitury a neziskových organizací – hrají zásadní roli. V poslední dekádě vidíme odklon od společenské odpovědnosti firem, takzvaného CSR, kdy firmy dobrovolně podporovaly dobročinné aktivity. Využívaly toho, že se jim dařilo, takže třeba vysadily les nebo podpořily dětský domov. Ve spoustě případů to nemělo ani návaznost na samotné podnikání, byla to jen taková třešnička. Nyní ale vidíme posun.

Kam?

K takzvanému ESG, kdy se udržitelnost začíná propisovat do byznysu celé firmy. Od roku 2025 budou muset všechny větší firmy zveřejňovat takzvaný nefinanční report –⁠ jaký mají dopad na životní prostředí či jaké jsou pracovní podmínky v jejich dodavatelském řetězci.

Hodně firem již začalo, ale v Česku si řada z nich myslí, že se jich to netýká. Firmy by se nicméně měly podívat na to, v jaké oblasti mají největší dopad a co je samotné v kontextu udržitelnosti nejvíce ovlivňuje. Tam budou mít jejich kroky největší hodnotu.

Udržitelnost nabízí nejen prostor pro úspory, ale také třeba pro inovace, prostor začít dělat věci jinak, minimalizovat rizika. Je to vlastně taková analýza příležitostí a rizik.

Proč si české firmy myslí, že se jich to netýká? Nebojí se třeba toho, že to ovlivní jejich výkon? Hodně se totiž mluví třeba o tématu nerůstu, tedy nutnosti zastavit ekonomický růst ve prospěch ochrany prostředí kolem nás.

Koncept nerůstu je hodně