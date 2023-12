Seriál Přepište dějiny: Česko se rozloučilo s Karlem Schwarzenbergem. Chvílemi to bylo loučení důstojné i milé, chvílemi patetické a kýčovité. O pár dní později, dvanáctého prosince, proběhla s výrazně menší pompou další slavnost, kdy vyzváněly zvony na počest českého aristokrata. V Národním muzeu v Praze byla na výroční den smrti hraběte Jana Nepomuka Františka Harracha odhalena jeho nová busta, která bude později instalována na jeden z vnitřních ochozů muzea. Nenápadná připomínka nás vrací k poznání, že pokud v souvislosti se skonem Karla Schwarzenberga musíme mluvit o konci epochy, nejinak to cítila česká národní společnost také u svých dalších dobových podporovatelů z řad nobility. Jan Harrach (narozený 2. listopadu 1828) v tomto může být dobrým příkladem.

Když to nefachá, zavolejte Harracha… České země zažily více šlechticů, kteří národní věci oddaně sloužili

Když byl Harrach v roce 1909 ukládán do rodinné hrobky v Horní Branné, přivezl pražské významné hosty do Krkonoš rovnou celý vlak. Komu to vlastně vzdávali poctu, na koho tehdy mysleli, jistě také se slovy o konci epochy? Na „vlastence horlivého, obětavého, v každém směru příkladného. Veškeré naše úspěchy kulturní, všecky důležité události politické bývaly těsně spojeny s jeho jménem již od samého počátku veřejné jeho působnosti. Ve službě vlasti o nezadatelná práva našeho národa, o jeho zdárnou budoucnost stál hrabě Harrach vždy na předním místě“, pronesl ve smuteční řeči Bedřich kníže ze Schwarzenbergu. Podobnost mezi dnešními a tehdejšími smutečními projevy není náhodná. Jan Harrach byl, podobně jako Karel Schwarzenberg, hybatel a podporovatel událostí své doby akcentující před osobními zásluhami pojem služby.

Český Rakušan

Jan Harrach byl bezesporu Čech – nejen tím, že jeho rod původně z českých zemí pocházel, ale především svým rozhodnutím a cítěním. Už výchovy se mu dostalo vyloženě národní: mezi jeho vychovatele patřil český básník a archeolog Jan Erazim Vocel nebo knihovník Musea království Českého Antonín Jaroslav Vrťátko. Tyto kontakty Harracha, jak víme i díky jeho korespondenci, dlouhodobě formovaly. Nebylo také náhodou, že v roce 1848 jej jako dvacetiletého vzal otec na Slovanský sjezd v Praze.

Harrachové se účastnili české politické emancipace nejen od počátku, ale vyloženě i při jejích prvních velkých zkouškách. V politické roli se Jan Harrach poprvé projevil na Slovanském sjezdu a celá tato aktivita se rovněž propsala do jeho politických názorů zvláště v druhé polovině 19. století.

Když se v rakouské armádě o rok později účastnil potlačení maďarské revoluce, nebylo to v rozporu s jeho pročeským politickým názorem. Byl také členem císařské delegace vypravené k Mikuláši I. do Petrohradu s žádostí o pomoc proti uherskému povstání (uherskou vládu měl za asiatskou a kritizoval útlak Slováků). Z českého národního pohledu šlo o praktický krok vedoucí k