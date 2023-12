Nebudou přesčasy, nebudou peníze. Šéf Motola zpochybnil dodržování nových dohod

Od příštího roku by měly nemocnice dodržovat přísnější zákoník práce. Ředitel pražské FN Motol Miloslav Ludvík přiznává, že to půjde jen stěží. Pokud by jeho doktoři měli mít méně přesčasů, nemohla by nemocnice podle něj zajistit dohodnuté navýšení peněz. Pojišťovna ale takovou interpretaci odmítá.