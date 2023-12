Vláda řeší spor o první krok k přijetí eura. Známe rozložení sil v koalici

Vládu na jednom z příštích jednání projedná tentokrát potenciálně výbušný materiál – každoroční vyhodnocení stavu české ekonomiky v souvislosti s budoucím přijetím eura. Obvykle se jedná o rutinu, mezi ministry jednotlivých stran koalice se rozhořel spor o to, jestli a kdy by Česko mělo vstoupit do „předpokoje“ eurozóny – takzvaného mechanismu směnných kurzů. Deník N zjistil, jak jsou ve vládě rozložené síly a jak může finální hlasování dopadnout.

Kabinet Petra Fialy bude na jednom z příštích zasedání jednat o tom, jestli udělá první krok k přijetí eura. Ministerstvo financí chce vládě navrhnout, aby příští rok neusilovala o vstup do takzvaného mechanismu směnných kurzů. V něm se národní měny navazují na hodnotu eura tak, že se od ní nesmí výrazně odchýlit. V tomto režimu musí země setrvat minimálně dva roky, aby mohla následně společnou evropskou měnu zavést.

Část koalice ale chce jasné stanovení data, kdy Česko vstoupí do mechanismu, který se podle své anglické zkratky označuje jako ERM II. Rozhodnutí je spojené s přijetím každoroční analýzy, v níž ministerstvo financí a Česká národní banka pravidelně vyhodnocují připravenost země na přijetí společné měny. A ta ukazuje, že Česko může už příští rok splňovat podmínky pro zavedení eura, takzvaná maastrichtská kritéria. Na materiál jako první na konci listopadu upozornily Hospodářské noviny.

„My ministři za STAN proto nevidíme důvod, proč pro vstup do ERM II neudělat už teď maximum. Podle erudovaných ekonomů by vstup do mechanismu směnných kurzů v této chvíli celkem potřebně mohl i stabilizovat kurz koruny,“ řekl Deníku N předseda STAN a ministr vnitra Vít Rakušan.

Ministerstva vedená Starosty a Piráty v připomínkovém řízení požadují, aby se Česko zavázalo ke vstupu do ERM II nejpozději v roce 2025. Jedinou další variantou je pro ně celý bod úplně vypustit. V opačném případě budou na vládě podle svých předsedů hlasovat proti usnesení.

„Není na co čekat,“ napsal redakci předseda Pirátské strany a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš: „Vstup do ERM II napomůže k vytvoření stabilního ekonomického prostředí, které je prospěšné jak pro podnikatele, tak pro domácnosti. Jak uvádí i zmíněná zpráva ministerstva financí, jsme v celé řadě oblastí jako Česká republika více než připraveni činit aktivní kroky.“

Starostové i Piráti přijetí eura podporují dlouhodobě. V osmnáctičlenné vládě mají sedm ministrů. Pro zablokování navrhovaného usnesení by potřebovali na svou stranu získat ještě dva hlasy. To by na první pohled mohlo být relativně snadné. Přijetí eura totiž za svoji prioritu dlouhodobě označují TOP 09 i lidovci.

Jejich situace je ale