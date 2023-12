Zelenskému radí, aby mluvil i o špatných zprávách. Tento týden je pro Ukrajinu klíčový

Volodymyr Zelenskyj prožívá extrémně důležitý týden, který může zásadně ovlivnit vývoj ruské války proti Ukrajině.

A to v době, kdy ruský prezident Vladimir Putin oficiálně oznámil, že bude znovu kandidovat na prezidenta a do březnových ruských „voleb“ by podle analytiků chtěl se svou armádou převzít iniciativu na frontě. Nejvíce je to momentálně vidět kolem Avdijivky na Donbasu, kde Rusové podle Ukrajinců posílají masy vojáků na jistou smrt bez ohledu na špatné počasí.

Bez nových dodávek zbraní a munice a stabilizované ekonomiky se bude Ukrajincům jen velmi těžko bránit pozice a pokračovat v dosud nepříliš úspěšné vojenské protiofenzivě. Právě její pomalejší postup využívají proruští politici jako Viktor Orbán k tomu, aby tlačili Kyjev do ústupků vůči Moskvě.

Jen profesionální odečítači ze rtů by mohli rozlousknout, o čem si nakonec Zelenskyj s Orbánem