Němcovy sítě. Jak „krypťáky“ od vlivného advokáta propojovaly politiky, lobbisty i aktéry velkých kauz

Když jsme loni v červnu začali popisovat kauzu kolem Michala Redla a dalších lidí, které policie počítala do jeho údajné zločinecké skupiny, celým případem se jako červená nit táhly zmínky o „krypťácích“, tedy o telefonech s kryptografickou ochranou, které aktérům dodával bývalý ministr spravedlnosti a nyní vlivný advokát Pavel Němec.

Ukázalo se, že tyto telefony vystupují i v některých dalších významných aférách poslední dekády – v případu kolem Jany Nagyové, nyní Nečasové, nebo v kauze zmanipulovaných nemocničních zakázek.

Tím začalo naše pátrání. Mluvili jsme s desítkami lidí, kteří šifrovaný telefon používají nebo používali, případně se pohybovali v prostředí, kde byly tyto přístroje rozšířené.

Ukázalo se, že advokát Němec telefon poskytoval politikům, byznysmenům a vlivným zákulisním hráčům, využívají ho manažeři polostátní firmy ČEZ, Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) a její dceřiné společnosti, k dispozici ho měli i v Státním ústavu pro kontrolu léčiv.

Někteří z významných klientů dokonce dostali přístroj, který jinak stál řádově vyšší desítky tisíc korun, bezplatně. „My jsme v mnoha případech řadě lidí, o nichž jsme byli přesvědčeni, že jsou seriózní, poskytli telefonní přístroj s tím, že se později vyřeší úhrada. Myslím si, že mezi slušnými lidmi nemusí fungovat princip z ruky do ruky. A já se o tu věc dál nestaral,“ vysvětlil Němec v MF Dnes, proč dostal přístroj za desítky tisíc bezplatně dnešní ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Připustil také, že v době okolo roku 2010 „VIP osobám dávali telefony zdarma a očekávali od nich, že budou šířit dobré jméno tohoto produktu“.

Většina oslovených uživatelů tvrdí, že službu využívali jako ochranu před odposlechy, a řada z nich otevřeně přiznává, že se obávali pozornosti ze strany státních institucí – policie či tajných služeb. Z veřejně dostupných informací ostatně není znám případ, kdy by se kriminalistům bez znalosti hesla podařilo přístroj prolomit.

Především lidé, kteří už telefony nevyužívají, však připouštějí jednu zásadní pochybnost – co všechno ohledně jejich komunikace viděl advokát Němec, který sám patří mezi vlivné zákulisní hráče s nejasnými zájmy.

Položili jsme si tedy otázku: co mohl Němec o uživatelích telefonů – včetně významných politiků a státních manažerů – vědět? Z výpovědí desítek klientů vyplývá, že musel mít přehled minimálně o tom, kdo s kým chce diskrétní komunikaci vést. Zpravidla to byl totiž on, kdo lidi v aplikaci CryptoCult propojoval. Ta totiž umožňuje komunikovat jen lidem, kteří ji ve speciálním telefonu mají nainstalovanou, a navíc je někdo musí navzájem propojit. V rámci CryptoCultu tak vznikaly uzavřené skupiny, jejichž středem byli klíčoví lidé nebo témata. Tyto sítě musel Němec znát, neboť on kontakty v telefonu buď dopředu nastavoval, nebo lidi dodatečně propojoval.

Už tato situace může být citlivá. Připomeňme, že Petr Gazdík rezignoval na post ministra školství kvůli informacím o svých stycích s Redlem – mimo jiné i přes „krypťák“. Tyto telefony přitom v minulosti měli i další členové současné vlády, přinejmenším ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) a spravedlnosti Pavel Blažek (ODS).

Kromě toho firma CircleTech, která službu poskytuje, viděla to, kdo s kým zrovna komunikuje, i když identita klientů byla skrytá pod přezdívkami, popsal v roce 2012 tehdejší spolumajitel firmy Jiří Šatánek. Tyto přezdívky však přidělovala sama firma a připomeňme, že uživatelů služby jsou řádově stovky, maximálně jednotky tisíc, většinou z řad exponovaných lidí.

Jak přesně je technicky zabezpečená samotná komunikace přes CryptoCult, nelze z veřejných zdrojů zjistit a ani samotná společnost to nechce specifikovat s výjimkou toho, že využívá end-to-end šifrování. Experti, s nimiž Deník N o technické stránce věci hovořil, vyzývají k opatrnosti. „Uživatel tak nemá žádnou jistotu. Aplikace neprošla žádným bezpečnostním auditem ani nejsou k dispozici její zdrojové kódy. Použití této aplikace je akt víry v její autory,“ zhodnotil expert na kybernetickou bezpečnost Michal Valášek.

Deníku N se podařilo zmapovat některé skupiny, které spolu přes CryptoCult komunikovaly. Zasahují do politiky, točí se kolem postav na pomezí politiky a byznysu, týkají se zdravotnictví či energetiky. Tyto skupiny se pak přes některé aktéry prolínají.

Někteří současní či bývalí uživatelé byli odsouzeni v korupčních kauzách, jiní jsou ve vysokých politických a manažerských funkcích. Dodnes CryptoCult používají i v polostátním gigantu ČEZ.

Přečtěte si, co k telefonu od firmy CircleTech a advokáta Němce říkají Vít Rakušan, Pavel Blažek, Tomáš Hrdlička, Petr Tluchoř, Martin Nejedlý, Zdeněk Kabátek, Miroslav Jansta a řada dalších lidí.