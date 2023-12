I demokracie bude stát na lidech, kteří dnes podporují Putina a válku. Odpověď ruské opozici

Myslela jsem si, že mě nic nemůže iritovat víc než formulace „ne všechno je tak jednoznačné“, ale ukazuje se, že jsem se mýlila. Teď se mi oči obracejí v sloup, když slyším „překrásné Rusko budoucnosti“. Ruští opoziční politici – někteří z vězení, jiní z mezinárodních tribun – o tom velmi rádi mluví, ale nikdo z nich nedokáže předložit konkrétní postupný plán, nikdo z nich nedokáže vysvětlit, co přesně je potřeba udělat a jak, abychom se té pohádkové země konečně dočkali.

Taková prohlášení připomínají bezdomovce, který se dívá na výlohu s lamborghini a všem vypráví, jak v budoucnu zbohatne a takové auto si koupí. Jak? To není jasné. Člověče, nejdřív by to chtělo zbavit se toho smradu a špíny. Tenhle bezdomovec, podobně jako Rusko, především potřebuje, aby lidé v jeho blízkosti nepociťovali štítivost. Tím by měla ruská opozice začít svůj boj, ne žvaněním o demokracii, nezávislých soudech a stabilní ekonomice.

Zde mi odpůrci Putinova režimu mohou namítnout, že i kvůli mým textům o okupantech, propagandistech a dalších vychlastaných vlastencích ta štítivost nikdy nezmizí a že kvůli lidem, jako jsem já, se toho překrásného Ruska budoucnosti nedočkáme. Sakra! I v jejich očích jsem zrádce!

V čem se ale lišíte od současného režimu? Putin také shazuje vinu na všechny kolem, jen ne na sebe. Když na svou adresu slyším takové věci, odpovídám: