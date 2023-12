V čem se Češi nejvíce mýlí ve Ficovi

Komentář Evy Mošpanové: V českém pohledu na Roberta Fica a to, co aktuálně dělá, se objevuje jeden zásadní nedostatek. Jeho pochopení nám přitom může pomoci porozumět, proč se Ficova vláda snaží narychlo zrušit speciální prokuraturu a proč jí to navzdory protestům u značné části společnosti může projít.