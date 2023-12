Může se pětikoalice ještě zvednout z lopatek? Rozhodne šest faktorů

Fialův kabinet v neděli oslavil dva roky ve funkci. K tomuto výročí se dostal v rozpoložení, které by si sám bezpochyby nevybral. Neexistuje prakticky žádný ukazatel, který by naznačoval, že je populární a jde si pro vítězství v příštích volbách.

Důvěra ve vládní lídry i kabinet jako takový je extrémně nízká, stejně jako spokojenost s politikou. Podle řady šetření se pak proti koalici bouří i její vlastní voliči z řad učitelů nebo lékařů, kteří vládní strany ve velkém neopouštějí jen kvůli chybějící alternativě.

Již tento krátký výčet by byl sám o sobě znepokojivý. Navíc, jako by to nestačilo, se problémy zčásti propisují i do preferencí stran. Například lidovci v letošním roce zažívají v některých průzkumech téměř volný pád, po dvou letech u vesla klesají i občanští demokraté.

Hnutí ANO jako hlavní opoziční subjekt od voleb naopak posílilo a během podzimu zaznamenalo jediný průzkum, který by nepřekročil nebo se neblížil podpoře 33 procent lidí. Solidní zisky kolem 10 procent vykazuje i SPD. Pro voliče vládní koalice ani pro vládní lídry nejde o moc příznivé rozložení sil.

Nabízí se tak zásadní otázka: mohou vládní strany při všech těchto problémech opět po příštích volbách dosáhnout na většinu?

Dva roky jsou v politice pochopitelně dlouhá doba a stát se může leccos. Již nyní je ale zřejmé, na co se kabinet musí zaměřit – z pohledu voličů i politicky –, aby byl schopen o příští výhru vůbec soutěžit. Důležitou roli bude hrát přinejmenším šest zásadních faktorů.