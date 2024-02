Běh, nebo chůze? Pokud jde o dlouhověkost, vítěz je jasný, ale pozor i na pravidelnost, říkají experti

Není to překvapení.

Obě aktivity jsou jednoduché, dostupné, zdraví prospěšné a vhodné pro všechny věkové kategorie či úroveň kondice.

Jak známo, pravidelná chůze i běhání snižují riziko mnoha zdravotních problémů včetně diabetu a některých druhů rakoviny, posilují imunitu a pozitivně ovlivňují i duševní zdraví.

Nabízí se ale otázka: Která ze dvou populárních aktivit je z pohledu dlouhověkosti a celkového zdraví prospěšnější? Běh, nebo chůze?

New York Times se na to ptal expertů a ti konstatují, že pokud jde o celkové zdravotní benefity a dlouhověkost, duel mezi chůzí a během má jednoznačného vítěze. Kromě toho radí, jak volný čas vyhrazený pro pohyb využít co nejefektivněji.

British Journal of Sports Medicine před dvěma lety publikoval velký přehled literatury, ve kterém mapoval 196 studií zaměřených na chůzi a pohyb. Z analýzy vyplývá, že stačí už 11 minut rychlé chůze každý den a úmrtnost, srdeční choroby nebo třeba riziko mnoha druhů rakoviny zásadně klesají.

Kardiolog Francisco Lopez-Jimenez z uznávaného zdravotnického zařízení Mayo Clinic označil výsledky za „úžasné“ a chůzi za „jednu z nejlepších forem preventivní medicíny“.

Komu by k odhodlání častěji se hýbat nestačilo ani tohle, New York Times k výsledkům výzkumu přidal i další argumenty ve prospěch chůze. Pomáhá jako prevence proti artritidě, ale dokázáno je i to, že redukuje pracovní stres a zabraňuje vyhoření. Zlepšuje také paměť a pomáhá nám přijít na nové myšlenky nebo rozuzlit řešení různých problémů.

Chůze je tak bezpochyby skvělým prostředkem k lepšímu zdraví a kvalitnějšímu životu. Podle expertů však při srovnání s během