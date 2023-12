Vánoční svátky přizpůsobte sobě. Klidně se zavřete s cukrovím u pohádky, radí psychoterapeutka

Předvánoční období doprovází kromě koled či svátečních světel a výzdob také stres. Okolí a společnost předpokládají, že si všichni vánoční atmosféru užívají. Co ale dělat, když se tak neděje? „Všude je prezentované, že Vánoce jsou svátky rodiny, pohody a harmonie. Často to tak ale vůbec není,“ říká v rozhovoru pro Deník N psychoterapeutka Šárka Hrabovská.

V rozhovoru se mimo jiné dozvíte:

Jak pracovat s předvánočním stresem?

Jak strávit svátky, když necítíme vánoční atmosféru?

A jak o tom komunikovat s okolím?

Blíží se konec adventu. Vše kolem dýchá vánoční atmosférou, ale realita uvnitř nás může vypadat jinak. Jak se vypořádat s tím, když necítím vánoční atmosféru, ale okolí a celá společnost mi vnucují ji prožívat?

Tohle teď s klienty řešíme poměrně často. Všude je prezentované, že Vánoce jsou svátky rodiny, pohody a harmonie. Často to tak ale vůbec není. Lidé řeší, jak celé svátky budou vypadat a jak je přežít. Najednou se musí setkávat s rodinou, ale nemusí na to být vůbec naladění. Nebo řeší velkou životní změnu a do toho přijdou svátky, kde musí předstírat, že je všechno v pořádku.

V takovou chvíli je důležité, aby