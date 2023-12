„Ukradená revoluce. Poslali nám pár peněz, abychom zavřeli pusu.“ Mladí lékaři reagují na výsledky protestů

Když v pátek premiér Petr Fiala (ODS) podepisoval s lékaři dohodu o ukončení protestu v nemocnicích, dostali se ke slovu postupně politici, šéf VZP i odboráři. A až úplně na konec ten, kdo celou protestní akci vedl – šéf Sekce mladých lékařů České lékařské komory Jan Přáda. Na rozdíl od svých předřečníků se neusmíval.

Zjevně unavený oznámil, že akce skončila, a kolegy z ostatních nemocnic vyzval, aby se vrátili do svých normálních služeb jako před protesty.

„Jsem rád, že jsme dospěli k dohodě. Ozývají se názory z obou táborů, že jedna či druhá strana udělala ústupek, který nebyl nutný. Nicméně je nutné si uvědomit, co bylo vůbec reálné a co bylo reálné za dvanáct týdnů. A nám bylo jasné, že za dvanáct týdnů není možné udělat reformu zdravotnictví. Za sebe mohu říct, že jsme do toho dali všechno, co jsme mohli,“ prohlásil.

Mezi mnohými mladými doktory však zavládlo z výsledků protestu zklamání.

„Je to ukradená revoluce. My jsme celou akci v nemocnicích organizovali, od září jsme čelili nepříjemnostem s vedením, chtěli jsme konečně něco změnit. A výsledek? Pět tisíc k platu a jinak všechno při starém. Honza Přáda asi udělal maximum, ale