NATO má jen několik let, aby se připravilo na ruský útok, varuje německý think tank

„Je to neskrývaná démonizace Ruska,“ postěžoval si mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov. Rozzlobila ho slova amerického prezidenta Joea Bidena o tom, že pokud Putin obsadí Ukrajinu, nezastaví se tam.

„Je důležité vidět dlouhodobou perspektivu. Putin bude pokračovat. Dal to dost jasně najevo. Pokud napadne spojence NATO, tak jsme se jako členové NATO zavázali, že budeme bránit každý centimetr území Aliance. Ocitneme se v něčem, o co neusilujeme a dnes to ani nemáme: americké jednotky budou bojovat proti ruským,“ prohlásil Biden, když se snažil přesvědčit kongresmany, aby podpořili mimo jiné i financování Ukrajiny (neúspěšně, jak blíže popisuje Deník N tady).

Podle reakce Putinova mluvčího „Biden pouze využívá Rusko jako nástroj k ovlivňování vnitropolitické situace“.

Faktem ale je, že ruské vedení i do posledních dnů před invazí 24. 2. 2022 tvrdilo, že na Ukrajinu nezaútočí, ačkoli to západní tajné služby předpovídaly.

Rovněž Vladimir Putin před anexí ukrajinského Krymu tvrdil, že se poloostrov obsadit nechystá.

A také Moskva lhala o ruských špionech, kteří podnikli atentáty na území několika zemí NATO včetně České republiky.

Kolik máme času? 3, 6, 10 let?

O tom, že Rusko může po Ukrajině napadnout i členské země NATO, se mluví už dlouho. To, že představuje největší hrozbu 21. století, se píše například i ve strategickém dokumentu 31členného obranného spolku, kde se vysloveně zmiňuje riziko ruského útoku.

Čerstvá zpráva německého think tanku Německá rada pro zahraniční vztahy (DGAP) otevřeně říká, že země Aliance mají přibližně šest až deset let, aby se na případný útok Ruska připravily a zabránily mu. Považují ho za téměř nevyhnutelný.

Politici polské vlády dokonce tvrdí, že