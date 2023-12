Klimatický summit COP28 v poločase: velmi skromné výsledky, jak se dalo čekat

Představte si, že máte čistý příjem třicet tisíc korun měsíčně. Jednou za rok – ne za měsíc, ale za rok – darujete na dobrý účel pětikorunu. Je to přiměřený dar? Užitečný? Snad dokonce štědrý? Nebo vypadá spíš trochu jako výsměch?

Právě to se totiž stalo. Bohaté státy včetně Česka vložily na klimatickém summitu COP28 do nově zřízeného kompenzačního fondu (Loss and Damage Fund) částku odpovídající v poměru k jejich HDP zmíněné pětikoruně. (Přesněji řečeno nevložily – přislíbily.)

Smyslem kompenzačního fondu není přechod k bezuhlíkové ekonomice nebo jiný druh boje s globálním oteplováním, ale výhradně náprava škod, které už klimatická změna způsobila – záplavy, sucho, neúroda, požáry, šíření nemocí. Postiženými jsou téměř výhradně chudé státy, protože taková je logika rozložení bohatství a chudoby na planetě – bohatí žijí v mírnějším klimatu.

Loňský summit COP27 rozhodl, že se kompenzační fond zřídí. Letošní to jako svůj první krok skutečně udělal, což by nebyl špatný start, kdyby vložené částky byly aspoň