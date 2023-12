Karle, děkujem! Hradčanským náměstím zněl smuteční obřad z obrazovky, zpěv a potlesk stovek lidí

Je poledne a na Hradčanském náměstí před Pražským hradem se schází několik stovek lidí. Teplé oblečení prozrazuje, že počítají s několika hodinami v nevlídném počasí. Přijeli z různých koutů České republiky, cíl mají ale všichni stejný – rozloučení s mužem, jehož rakev spočívá na stupních k oltáři nedaleké svatovítské katedrály.

„Měl jsem tu čest potkat Karla Schwarzenberga osobně. Jsem výtvarník z Brna a on přijal pozvání na naši besedu. Byl jsem moc rád, že přijel do našeho ateliéru. On byl velice šlechetný muž a připomínal mi mého mistra, o to více jsem k němu měl vřelý vztah,“ říká sochař z Brna Patrik Vlček.

Zesnulému bývalému kancléři, ministrovi, senátorovi a poslanci se byl poklonit také v kostele, kde byla rakev vystavena několik dnů před pohřbem.

„Včera večer jsem se šel podívat i do kostela Panny Marie pod řetězem, kde byla vystavena rakev zesnulého a osobně jsem si to propojil s rokem 1989. Připomnělo mi to tu dobu,“ řekl umělec z Brna.

Před začátkem obřadu prošel kolem shromáždění na náměstí liturgický průvod, který mířil do katedrály. Po chvíli ticha se někteří lidé na náměstí pokřižovali. Všichni se poté zaposlouchali do přivítání smutečních hostů a modlitby, kterou v chrámu zahájil obřad pražský arcibiskup Jan Graubner.

V katedrále panovalo během proslovů pochopitelně ticho, na náměstí ale lidé tleskali, když z velkoplošné obrazovky zazněla slova, která jim mluvila z duše. Například, když kněz a Schwarzenbergův přítel Tomáš Halík označil zesnulého nejen za šlechtice, ale také za člověka, který zušlechťoval společnost.

„Karel Schwarzenberg měl vejít do naší historické paměti jako vychovatel soudobé české společnosti. Vychovatel k šlechetnosti. Tento český šlechtic byl šlechtitelem našeho veřejného života,“ řekl Halík v proslovu, v němž mimo jiné také vyzdvihl Schwarzenbergovu schopnost spojovat češství s evropanstvím a lidovost s důstojností.

„Jsem tady, protože Karel Schwarzenberg je pro mě symbolem svobody, demokracie, pokory a slušnosti. Jsem z jižních Čech a přijela jsem se s ním rozloučit,“ řekla Deníku N Kateřina Hamerníková. V rukou má transparent s nápisem „Karle, děkujem!“

Po zhruba půldruhé hodině se slova ujal prezident Petr Pavel. „Karel Schwarzenberg kladl důraz na lidskost, laskavost a vůli k pochopení člověka – to je jeho odkaz. Odchází velká osobnost a bude této zemi chybět,“ zaznělo mimo jiné z jeho úst.

I během obřadu se ale na náměstí ozvalo několik připomínek skutečnosti, že zdaleka ne všichni pochopení opětují. „Karel Schwarzenberg nás chtěl