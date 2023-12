Trumpovým cílem je diktatura. Pokud vyhraje, všechno se změní

Pokud je tenhle člověk přesvědčený, že když prohraje volby, jsou automaticky zmanipulované, že soudní systém je prohnilý a zkorumpovaný a že jeho političtí nepřátelé patří do vězení, nemá smysl se tvářit, že věří v demokracii, píše Edward Luce v komentáři Financial Times.

Dnes se můžete pojistit téměř proti čemukoli, jen je prakticky nemožné pojistit se proti návratu Donalda Trumpa do Bílého domu. A američtí spojenci by se měli pojistit proti Trumpovi 2.0 ještě dnes. Za rok, kdy by se Trump mohl stát čerstvě zvoleným prezidentem, by to bylo mnohem dražší. Bohužel to nejde udělat nijak snadno či spolehlivě.

Východiskem je přijmout fakt, že Trumpův návrat by byl pro „globální Západ“ mnohem horší než jeho první funkční období. V roce